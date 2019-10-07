7 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2012'den sonra artan konut satışı son 5 yılda zirve yaptı.

Eylül 2014-Ağustos 2019 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte ülke genelinde el değiştiren konut sayısı 6 milyon 583 bin 935 adet oldu.

Bu yılın 8 aylık döneminde ise yüksek faiz oranı ve ekonomik dalgalanmaya rağmen 718 bin 570 adet konut el değiştirdi. Faizlerin düşmesi ve ekonomik göstergelerin iyileşmesiyle söz konusu rakamın yıl sonunda en az 1,1 milyon adet olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

En çok konut İstanbul ve Ankara'da satıldı

Verilere göre, son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 153 bin 778 adetle İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, 691 bin 494 adetle Ankara, 387 bin 614 adetle İzmir, 307 bin 764 adetle Antalya ve 253 bin 569 adetle Bursa takip etti.

Yabancılara 5 yılda 138 bin adet konut satıldı

Son 5 yılı kapsayan Eylül 2014- Ağustos 2019 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 137 bin 869'a ulaştı.

Bu yılın 8 ayında yabancılara satılan konut sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 27 bin 748'e ulaştı.

Kaynak: AA