Bakan Selçuk, 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92." diye konuştu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık." dedi.
Bakan Selçuk, 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...