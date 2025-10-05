Sofralık zeytin ihracatında rekor

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytin ihracatı 2023-2024 sezonuna göre yüzde 22'lik artışla 209 milyon dolardan 255 milyon 310 bin dolara çıktı.

Sofralık zeytin ihracatında miktar bazında ise 100 bin 884 tonluk satışla 2021-2022 sezonundaki 109 bin tonluk rekorun ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı.

Türkiye, sofralık zeytin üretiminde tarihinde ilk kez dünya birincisi olurken 117 ülkeye siyah ve yeşil zeytin gönderildi.

İhracatta öne çıkan ülkeler siyah zeytinde Almanya, Irak ve Romanya, yeşil zeytinde Irak, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri oldu.