Türk Patent ve Marka Kurumu, yürüttüğü tescil faaliyetleri ile hem teknolojik gelişimleri destekliyor hem de ekonomik büyümeye katkı sağlıyor.

Kuruma, 3 bin 657 yerli patent, 3 bin 229 yerli faydalı model, 88 bin marka ve yaklaşık 32 bin tasarım başvurusu, yine 2022 yılının ilk 6 ayında 227 coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Bu yıl tescil sayılarında da artış yaşandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, yerli patent tescillerinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış kaydettiğini, marka tescillerinde de yüzde 50'ye yaklaşan bir artış söz konusu olduğunu söyledi.

Coğrafi işaret başvuruları yüzde 120 arttı. Tescillenen ürünler Türkiye'nin tanıtımına ve marka değerinin arttırılmasına katkıda bulunuyor.