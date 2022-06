Son dönemde bazı sigorta şirketleri çeşitli bahanelerle trafik sigortası poliçesi düzenlemiyor ya da bir önceki yıla oranla kat be kat yüksek fiyat teklifi veriyorlar. Araç sahiplerinden acentelere gelen şikayetler bu yönde...

Oysa Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani kısaca trafik sigortasının, karayolları trafik kanunu uyarınca yapılması zorunlu...

Trafik sigortası herhangi bir kazada, karşı tarafa gelen zararı kabahat oranına göre kısmen ya da tamamen karşılamakla yükümlü. Trafiğe çıkan tüm motorlu araçların yapması zorunlu olduğu halde, bazı şirketlerin artan maliyetler nedeniyle bu yönteme başvurduğu gündemde.

Sigorta şirketlerine yönelik artan bu şikayetler üstüne, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) kamuoyuna açıklama yaptı.

[Fotoğraf: Getty]

SEDDK: Sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata aykırı

SEDDK yaptığı açıklamada, konuya dair gerekli incelemelerin yapıldığını duyurarak "tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” ifadelerini kullanıldı.

Yazılı açıklamada, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın bir zorunlu sigorta olduğu, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri tarafından söz konusu sigorta sözleşmelerinin düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun ‘Zorunlu Sigortalar’ başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrası ‘Cumhurbaşkanı, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.’ Anılan maddede açıkça düzenlediği üzere, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.”

"Sigorta yapmayan şirketler şikayet edilebilir."

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Berrin Dinç de, birçok acenteden sigorta şirketlerinin poliçe hazırlamadığına yönelik şikayet aldıklarını dile getiriyor. Artan maliyetler nedeniyle sigorta şirketlerinin bu yönteme başvurduğunu söyleyen Dinç, "Sigorta yapmama gibi bir durum söz konusu olamaz" diye ekliyor.

"Araç bedelleri, parça fiyatlarının artması, bazı sigorta şirketlerinin de zarara uğramasına sebebiyet veren durumlar söz konusu. Fiyatı kendilerine göre yüksek gösteremezler. Devletin belirlediği bir oran var. Ancak bazı şirketlerin çeşitli yöntemlerle trafik poliçesi düzenlemekten kaçındığına ilişkin şikayetler de var. Normal şartlarda pert araçların poliçeleri yapılmıyor."

Peki, böyle bir durumla karşılaşan araç sahipleri ne yapmalı?

"Şikayette bulunmaları gerekiyor. Sigorta yapılmadığına dair şirketten bir belge alarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvurarak şikayette bulunabilirler. Şirketler sigorta yapmadıklarını belirten bir yazı vermekle yükümlüler. Yapmama gibi bir durum olmayacağı için müşterileri mağdur etmemek gerekiyor."

Trafik sigortası yaptırma oranları yeterli değil

Türkiye'de trafik sigortası yapanların oranı yaklaşık yüzde 75... Yani zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptıranların oranı hala yeterli değil. Trafik sigortasında yüzde yüzün hala yakalanamadığını dile getiren Dinç, "ben zaten arabayı kullanmıyorum" gibi bahanelerle birçok kişinin trafik sigortası yaptırmak istemediğini söylüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Şu an günümüzün ekonomisin baktığımızda çok yüksek bedeller de değil ve bir yıllık bedeller. Başımıza gelmez diye bakıyoruz olaya. Oysa ki, her an her şey başımıza gelebiliyor. Daha yüksek bedeller ödememek adına, trafik sigortalarını yaptırmak önemli. En yakın sigorta acentelerine başvurarak bu işlemi yapabilirler."

Yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor

Sigorta bedelleri araçların hasarsızlık oranı ve yaşı gibi özelliklere göre yıllık ortalama bin 200 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Ancak trafik sigortalarında yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Trafik sigortası poliçeleri için mayıs ayında uygulanan azami primlere haziran ayı itibarıyla yüzde 25 eklenecek. Yeni fiyatlara göre en yüksek primi İstanbul'daki sürücüler ödeyecek. İstanbul’da ilk kez trafiğe çıkacak olanların trafik sigortası primleri 1 Haziran’dan itibaren 3 bin 12 lira, hasarlı sürücülerin 7.529 lira, hasarsız sürücülerin ise 1.656 lira olacak.