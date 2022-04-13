Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 02:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sığır yetiştiricilerine destek ödemesi Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Kırmızı et fiyatlarını kontrol etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Et ve Süt Kurumu, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira ödeme yapacak.
Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Destek Ödemesi Gıda Hayvancılık Resmi Gazete
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