Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni ekonomi teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti, yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 20 maddelik teklifle kur korumalı mevduat sisteminden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na birçok alanda düzenlemeye gidiliyor.
Teklif, öncelikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yetkilerini düzenleyecek.
Düzenleme ile Kur korumalı mevduat sisteminde süre uzatımı halinde kurumlara vergi istisnası için tanınan süre de devam edecek.
Faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamında
Yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak.
Kayyım atanan bankalarla ilgili de düzenlemeye gidilecek. İflas eden bankaların hesaplarının terör örgütlerine aktarılmasını önlemek için varlıklarının hazineye devredilmesi sağlanacak.
Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Etiketler: TBMM AK Parti Ekonomik Düzenlemeler
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