Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de rekor enflasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'de enflasyon rakamları açıklandı.
Açıklanan verilere göre 1981'den beri en yüksek rakam kaydedildi. Yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kalemler bazında bakıldığında en fazla artış enerji fiyatlarında yaşandı.
ABD'de enflasyon rakamları, şubat ayında 7,9'u görmüştü.
ABD'de enflasyon mart ayında yüzde 1,2 olarak kaydedildi, yıllık enflasyon ise yüzde 8,5'e yükseldi.https://t.co/LMMfBfAmAN pic.twitter.com/JFj2AEvwZB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 12, 2022
Etiketler: ABD Enflasyon Son Dakika
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