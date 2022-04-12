ABD'de enflasyon rakamları açıklandı.

Açıklanan verilere göre 1981'den beri en yüksek rakam kaydedildi. Yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kalemler bazında bakıldığında en fazla artış enerji fiyatlarında yaşandı.

ABD'de enflasyon rakamları, şubat ayında 7,9'u görmüştü.