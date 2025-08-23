Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK arasında iş birliği protokolü

Protokol, İstanbul'daki Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş ile TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'nın imzalarıyla hayata geçirildi.

Törende konuşan Ağırbaş, imzalanan protokolün sürdürülebilir gelecek yolculuğunda kritik dönüm noktası olduğunu, 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketinin Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi İş birliği Protokolü ile farklı noktaya taşındığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararıyla 30 Mart'ın, 2022 yılında "Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini hatırlatan Ağırbaş, "BM Genel Sekreteri'ne ve BM üyesi ülkelere danışmanlık verecek bir kurul kurulmasına karar verildi. Bu kurulun başkanlığına vakfımızın kurucusu Emine Erdoğan seçildi. Bugün, BM'nin Sıfır Atık Danışma Kurulu, aldığı ve verdiği tavsiye niteliğindeki kararlarla sıfır atık alanında dünyaya ilham ve ışık oluyor." diye konuştu.

Akademinin ve verilerin önemine inandıklarını vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bugün TÜİK ile imzaladığımız bu protokol neticesinde Türkiye'nin 81 ilinde sıfır atık çevre iklim değişikliğiyle alakalı verileri düzenli işleyeceğiz ve bu veriler ışığında çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Vatandaşlarımızla, kurumlarımızla bu verileri düzenli paylaşarak yeni stratejiler geliştirmenin yolunu arayacağız. 85 milyon vatandaşımızın her birinin fikri bizim için önemli. Vatandaşlarımızla istişare ederek ortak akıl ve paydada buluşma niyetindeyiz. Sıfır atığı, çevreyi, iklim değişikliğini biz siyaset üstü konu olarak görüyoruz. Bu konuyu siyaset üstü gördüğümüz için toplumun bütün paydaşlarıyla düzenli buluşmalar gerçekleştiriyoruz."

Ağırbaş, Türkiye'nin daha müreffeh çevreye ve iklime sahip olması için yeni yol haritaları ve stratejiler belirlediklerini dile getirerek, "Yaptığımız bütün çalışmaların altlığını oluşturacak, verileri sağlayacak merkezimizin kuruluşunu buradan ilan etmek istiyorum. BM'nin çevre programıyla beraber kurmuş olduğumuz İstanbul Çevre Merkezi'nde bu imzayı atmış olduk. Bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya da çevre ve iklim değişikliği konusunun dünyanın ana gündeminde olduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, "TÜİK olarak bu konuda uluslararası ilkeler çerçevesinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızla beraber belediyelerimizden, özel sektör kuruluşlarımızdan, hane halklarımızdan birtakım verileri topluyoruz ve ülkemiz adına uluslararası kuruluşlara bu verileri iletiyoruz. Çevre konusu, şu anda siyaset üstü hatta küresel siyaset üstü bir hal almış durumda. Dolayısıyla genişçe bir kampanya ile bir seferberlik halinde tüm paydaşların aktif şekilde çalışmasını gerektiriyor." dedi.

Protokolün getirecekleri

Protokol kapsamında Türkiye'de sıfır atık alanındaki verilerin sağlıklı, güvenilir ve nitelikli biçimde toplanması, karşılıklı paylaşılması, analiz edilmesi planlanıyor.

Verilerin kamuoyuyla da şeffaf şekilde paylaşılması ve Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulacak Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi çalışmalarında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda veriye dayalı çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sıfır atık alanındaki çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.