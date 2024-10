Sıcak hava balonları rekora uçtu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle bezeli Kapadokya'da, sıcak hava balon turu turistlerin en fazla tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Kapadokya'da bu yılın ocak-ekim döneminde hava koşullarının uygun olduğu 182 günde 583 bin 63 turist sıcak hava balonuna bindi. 508 bin 181 kişinin katıldığı rekor yılı 2022'ye göre 74 bin 882 artışla yeni bir rekor kırılan Kapadokya'da 2023'ün aynı döneminde ise 473 bin 396 kişi balonla bölgeyi gökyüzünden izlemişti.

Bu yıl, ocakta 17 bin 963, şubatta 34 bin 663, martta 42 bin 612, nisanda 59 bin 915, mayısta 73 bin 504, haziranda 87 bin 924, temmuzda 69 bin 852, ağustosta 98 bin 762, eylülde ise 97 bin 868 yerli ve yabancı turist tura katıldı.

Balon turuna 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 615 bin 63 turist katılmıştı.

700 bin yolcu hedefi

Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler, bölgedeki tarihi dokuların geniş bir alanda olmasının balon turuna katılanlara eşsiz manzaralar sunduğunu belirtti.

Sıcak hava balonlarının Kapadokya'nın tanıtımında önemli rol üstlendiğini vurgulayan Dinler, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da 9 aylık süreçte 580 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi balon turuna katıldı. Bu verileri kıyasladığımızda en yüksek rakamlara ulaşıldığını görüyoruz. Kapadokya'da yıllardır hedeflediğimiz yıllık 700 bin yolcu barajının aşılacağına inanıyorum. Yeni hedefler ve yeni rekorlar kıracağız. Kapadokya, dünyada ve Türkiye'de eşsiz bir turistik lokasyon. Bölgemizin 12 ay boyunca ziyaret edilebilir olması ve pazar çeşitliliğimiz bunu gösteriyor. Bugün baktığımızda Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu, Amerika ve her bölgeden turist çekmekteyiz. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile insanların seyahat amacı farklılaştı. İnsanlar artık görmek ve görülmek dediğimiz sosyal medya paylaşımları için ziyaret ediyor. Pandemi sonrası Çin pazarındaki artış da dikkat çekici. 1-10 ekim döneminde Çinlilerin bölgemize yüksek talepte bulunduğunu gördük."

"Kapadokya, dünyadaki sıcak hava balonculuğunun merkezi"

Balon pilotu Tolga Eke, bölgede her gün onlarca balonun gökyüzünü renklendirdiğini, ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Bölgemizde balon uçuşları uzun yıllardır gerçekleşiyor ve ilgi her geçen yıl artıyor. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor. Bu sene geçen yıllara nazaran daha yoğun bir ilgi var. Kapadokya, dünyadaki sıcak hava balonculuğunun merkezi. İnsanlar bunu biliyor ve bölgede uçmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Yeni Zelandalı turist Steven Blair de sıcak hava balon turunun Kapadokya'nın turizm değerlerine zenginlik kattığını belirterek, "Balon turuna katılmayı uzun zamandır planlıyordum. Kapadokya'da olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

ABD'li turist Suresh Bhatia de Boston'dan balon turuna katılmak için geldiğini, gün doğumunu gökyüzünden izlemenin mutluluğunu hissettiğini söyledi.