Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta

Zonguldak Alaplı'da küçük tekneleriyle sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları palamutlarla Alaplı Çayı içerisindeki limana döndü. Limanda bekleyen vatandaşlar, tanesi 5 liradan satılan palamutlardan aldı.

Balıkçı Tahsin Turan, Karadeniz'de bu sezon bol miktarda palamut olduğunu söyledi.

Palamudun tanesinin 5 liradan satıldığını aktaran Turan, "Karadeniz'de çapari ile palamut avı başladı. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e balıkçılar açıldı. Bu sezon bol miktarda palamut var. Sezon çok bereketli başladı. Çapari ile 5 kasa palamut tuttum. Limana geldiğimde vatandaşlar sezonun ilk palamudunu almak için bekliyordu. Tanesini 5 liradan hepsini sattım" dedi.

Kaynak: AA