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Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta

Zonguldak Alaplı'da, balıkçılar tarafından çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları, 5 liradan satışa sunuldu.

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Sezonun ilk palamudu 5 liradan satışta

Zonguldak Alaplı'da küçük tekneleriyle sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları palamutlarla Alaplı Çayı içerisindeki limana döndü. Limanda bekleyen vatandaşlar, tanesi 5 liradan satılan palamutlardan aldı.

Balıkçı Tahsin Turan, Karadeniz'de bu sezon bol miktarda palamut olduğunu söyledi.

Palamudun tanesinin 5 liradan satıldığını aktaran Turan, "Karadeniz'de çapari ile palamut avı başladı. Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e balıkçılar açıldı. Bu sezon bol miktarda palamut var. Sezon çok bereketli başladı. Çapari ile 5 kasa palamut tuttum. Limana geldiğimde vatandaşlar sezonun ilk palamudunu almak için bekliyordu. Tanesini 5 liradan hepsini sattım" dedi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: zonguldak, palamut, balık
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