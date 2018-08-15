Anzer balının kilogramı 940 lira

Anzer Balı Kooperatifi Başkanı Osman Civelek bölgede üretilen ve dünyaca üne sahip olan Anzer Balı ile ilgili açıklama yaptı.

Civelek, 200 üretici ile yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yaptıklarını söyledi.

Bal sağımı başladı

Hava şartlarının arıcılık için çok zor geçtiğini belirten Civelek, bal sağımlarına başladıklarını, balların kooperatife gelmeye başladığını ve Kurban Bayramı sonrasında rekoltenin netleşmesini beklediklerini ifade etti.

1 tonun üzerinde talep

Civelek, olumsuz hava koşullarının bal üretimini düşüreceğini tahmin ettiklerini kaydederek, "1 tonun üzerinde talep bulunuyor. Mevcut talepleri karşılamaya çalışacağız." dedi.

Kilosu 940 lira olarak belirlendi

Genel kurul kararıyla balın kilosunu 940 lira olarak belirlediklerini aktaran Civelek, "Anzer balının 500 gram fiyatını 470 lira, 250 gramını ise 250 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında ise fiyat artışı yapmadık. Geçen sen ile aynı fiyattan satışa sunacağız. Polenin 400 gramı 470, 200 gramı 240, 100 gramı ise 130 liradan satılacak." diye konuştu.

"Islak mührü ve barkodu olmayan ürünleri tercih etmeyin"

Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığına dikkati çekerek, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerini, tüketicilerin kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodu olmayan ürünleri tercih etmemelerini istedi.

Talebi karşılamalarının mümkün olmadığını belirten Civelek, şunları söyledi:

"Her yıl talep edilen balın yüzde 50'sini karşılayabiliyoruz. Bu yıl da şimdiye kadar bir tonun üzerinde talep var. Bunun, balın piyasaya sürülmesiyle 3 ton seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Hava şartlarına bakıldığında bunu üretebilmemiz zor görünüyor. Alacağımız rekolte Kurban Bayramı sonrasında yol haritamızı belirleyecek."

Kaynak: AA