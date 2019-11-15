Yaygınlaşan serpme kahvaltı kültürü nedeniyle birçok gıda israf ediliyor. Günün erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmetleri, yemek mekanlarında akşam saatlerine kadar sürüyor.

Sınırsız çay seçeneğinin müşterileri çektiği serpme kahvaltıda gelen zeytin, peynir, reçel, bal, kaymak, kızartmalar, domates, salatalık ve ekmek gibi gıdalar tüketilmeden kaldırılıyor.

Yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığını hesaplayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), bu miktarın 12 milyon tona denk geldiğini açıkladı.

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrafın 100 milyar lirayı aştığını vurgulayan Bakal, "Türkiye İsrafı Önleme Vakfı serpme kahvaltıda israfın yıllık 100 milyar lira olduğunu açıkladı. Biz israfın 100 milyar liradan daha fazla olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı"

Serpme kahvaltı kültüründen kaynaklanan israfın önlenebilmesi için önerilerde bulunan Bakal, "İsrafın önlenebilmesi için serpme kahvaltı uygulamasından işletmeleri ve tüketicileri vazgeçmeye davet ediyoruz. Serpme kahvaltıda mutlaka ayrı ayrı fiyatlandırma olmalı. Tüketiciler tükettiği ürün miktarınca ücret ödemeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA