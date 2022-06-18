Türkiye'nin halihazırda yürürlükte bulunan 22 serbest ticaret anlaşması var. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve 21 ülke ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları, zaman zaman güncellenip revize edilerek kapsamı genişletiliyor. Böylece Türkiye'nin uluslararası pazardaki yeri ve konumu da daima korunup geliştiriliyor.

Yeni serbest ticaret anlaşmaları için de çalışmalar sürüyor. Lübnan, Sudan ve Katar ile imzalanan anlaşmaların ülkelerin iç onay süreçlerinin ardından yürürlüğe girecek.

Gürcistan ve Malezya ile yürütülen müzakerelerin kısa sürede sonuçlandırılması, Moldova ve Kuzey Makedonya ile ise yakın zamanda müzakerelere başlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle 2021 yılında gerçekleştirdiği ticaret dikkat çekici.

Bu ülkelere 40,9 milyar dolar ihracat yapılırken, ithalat 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ticaret hacmi 69,7 milyar dolara yükseldi.

Serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerle ticaret bu yıl artmaya devam ediyor. İlk 5 ayda ihracat 18 milyar doları, toplam ticaret hacmi 33 milyar doları aştı.

Dünya ihracatından alınan pay yüzde 1'in üzerine çıktı

Türkiye'nin son 12 aylık ihracat toplamı da 243 milyar dolara yaklaştı. Dünya Ticaret Örgütü tarafından açıklanan 2021 yılı geneline ilişkin istatistiklerde Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 1’in üzerine çıktığı görüldü.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu