Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serbest muhasebecilikte gelecek yılın asgari ücret tarifesi belli oldu
[Fotoğraf: Getty]
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için 2022'de uygulanacak asgari ücret tarifesi belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek.
Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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