Selden etkilenen KOBİ'lere yönelik "Acil Destek Paketi"nin kapsamı genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgilere göre, KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı-Acil Destek Kredisi KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve bankalardan uygun kredi kullanabilmeleri amacıyla 21 Ekim 2019'da hayata geçirildi.

Bu kapsamda, bugüne kadar bankalardan kullandırılan kredi hacmi 445 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredi miktarına ait kar payı veya faizinin tamamı yani 126 milyon lirası KOSGEB tarafından karşılandı.

Dönemsel ve ihtiyaca yönelik verilen "acil destek kredileri", KOSGEB Veri Tabanı'nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan girişimci işletmeleri, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmeleri kapsıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurmuştu. Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'un yanı sıra Artvin, Bolu, Giresun, Karabük, Kocaeli, Rize, Sakarya ve Trabzon’daki işletmelere de söz paketten kredi kullandırılacak.

Programın işleyişi hakkında

Acil Destek Kredi Programları şu şekilde uygulanıyor:

- Acil Destek Kredisi uygulamasında destek kapsamı, üst limit ve destek oranı İcra Komitesi Başkanı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirleniyor.

- Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak belirleniyor.

- Kredi faiz ve kar payı tutarları KOSGEB bütçesinden karşılanıyor ve program için gerekli bütçe aktarılıyor

- Teminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu AŞ düzenlenecek protokole taraf oluyor.

- Genel başvuru ve uygulama kriterleri ile diğer hususlardaki iş ve işlemler KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde yürütülerek ilgili taraflarla protokol imzalanıyor.