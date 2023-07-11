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AA
HABER GİRİŞ
11.07.2023 10:15
, 11.07.2023 10:19
SON GÜNCELLEME
11.07.2023 10:19
Selden etkilenen illere kredi desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Devlet Desteği
Karadeniz Bölgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sel
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