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Gündem
AA 11.07.2023 10:15

Selden etkilenen illere kredi desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Selden etkilenen illere kredi desteği

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ETİKETLER
Devlet Desteği Karadeniz Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sel
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