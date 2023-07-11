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Gündem
AA 11.07.2023 07:02

Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler ile ABD'li mevkidaşı telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Güler’in ortak ikili ve çok taraflı savunma hedeflerini görüştüğü belirtildi.

İki bakanın, ABD ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan askeri iş birliği geçmişine övgüde bulundukları ve devam eden yakın işbirliğinden memnuniyet duydukları kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye, İsveç ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki olumlu görüşmelerin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin askeri modernizasyonuna verdiği desteğin ele alındığı ifade edildi.

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Yaşar Güler ABD Pentagon NATO
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