Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik olarak başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini açıkladı. Kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını belirten Bakan Varank, “Krediye ait faizin tamamını KOSGEB karşılayacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da temaslarda bulunurken Dereli ilçesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği devreye sokulmuştur.” dedi.

Acil destek kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı bölgeye dönük olarak "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı.

Durumlarını belgelendirecekler

Programın ayrıntılarını Bakan Varank duyurdu. 13-14 temmuzda Rize Çayeli’nde, 22-23 ağustosta Giresun ilinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını ifade eden Varank, “Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek.” diye konuştu.

3'er aylık eşit taksitler

Varank, işletme başına 100 bin TL üst limitli kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını kaydederek, “Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce; Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul-Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı” dedi.

Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu'nun devreye gireceğini bildirdi.

DOKAP’tan 20 milyon lira

Bakan Varank ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD’a 20 milyon lira aktardıklarını ifade etti. Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak.” dedi