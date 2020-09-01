Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.

Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.

Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.

Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 1, 2020