Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Albayrak: 2020 yılında çiftçilere 1 milyar 200 milyon lira destek verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 1, 2020
Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ
Etiketler: türkşeker çiftçi yardımları bakan albayrakSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:48
Sıradaki Haber
Çörek otu ihracatı pandemi sürecinde rekora koşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz