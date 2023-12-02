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Ekonomi
AA 02.12.2023 13:12

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayii bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi. Geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı.

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
[Fotograf: AA]

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı.

İhracatta kasım rekoru
İhracatta kasım rekoru

Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artırdı.

Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu.

Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl müşterilerine yeni ülke ve müşteriler ekledi.

Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor. 

ETİKETLER
Savunma Sanayii İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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