Açık 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.12.2023 10:13

İhracatta kasım rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar olduğunu belirterek, "Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk" dedi.

İhracatta kasım rekoru
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları kaydetti;

Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Böylece temmuzda, ağustosta, eylülde, ekimde olduğu gibi tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla baktığımızda ise yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program'da hedefimiz 255 milyar dolardı. Bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları görmeyi Allah nasip eder inşallah.

"Kasım ayında ithalatımız yüzde 5,6 azaldı"

İthalatımızdaki azalış trendi ağustostan bu yana devam ediyor. Ağustos, eylül, ekim aylarında ithalatımız geçen yılın aynı aylarına göre azalmıştı. Kasım ayında da ithalatımız yüzde 5,6 oranında azaldı. 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Böylece kasım ayında dış ticaret açığımızda da bir önceki yılın kasımına kıyasla yüzde 32,6 oranında bir azalış meydana geldi. Dış ticaret açığımız 5,9 milyar dolara geriledi. Bu şu anlama geliyor, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında dört ay üst üste dış ticaret açığımızda ciddi bir gerileme var. İthalatımızda ciddi bir gerileme var. Eylül ayında nasıl cari işlemlerde fazla verdik, ağustos ayında çok az bir açığımız vardı. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemiz aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz. Az bir miktar fazla da olabilir. İki hafta sonra rakamlar açıklandığında ekim ayını göreceğiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan daha artarak kasım ayında yüzde 79,5 olarak gerçekleşti. İlk iki ay malum deprem felaketinden dolayı ciddi bir açığımız oluşmuştu. İlk iki ayda aşağı yukarı 26 milyar dolar bir açığımız vardı. Eğer o trendle devam etseydik 150-160 milyar dolar dış ticaret açığı ile karşılaşabilirdik. Yüzde 60'a kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı düşmüş olurdu. Artık son dört ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75-77-81-82 arasında değişmekte. Bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır.

ETİKETLER
İhracat Ticaret Bakanlığı İthalat
Sıradaki Haber
Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
"Çiftlik Muhasebe Veri Ağı"na kaydolan işletmelere bin lira destek verilecek
10:53
İzmir merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 69 gözaltı
10:51
MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
10:37
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
10:37
ABD'li Senatör Sanders: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatması kabul edilemez
10:34
Bakan Uraloğlu: Türkiye Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyeliğine 13. kez seçildi
Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor
Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ