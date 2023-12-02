Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti.

Pazartesi günü, yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Öte yandan, yılın ikinci yarısında enflasyon verilerine bakıldığında, aylık enflasyon verileri temmuzda 9,49, ağustosta 9,09, eylülde 4,75, ekimde 3,43 artış göstermişti.