Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.11.2023 10:42

Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 olarak güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 14'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erkan, açıklamasında şunları kaydetti

Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız.

Sadece 8 hafta içinde TL mevduat 970 milyar lira artarken kur korumalı mevduat 300 milyar lira, döviz cinsi mevduat 3,9 milyar dolar geriledi.

(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak.

Vergi güncellemelerinin enflasyona etkisi 2,5 puan oldu.

Talepteki güçlü seyir devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir.

Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.

Parasal sıkılaşmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, arz-talepteki dengelenmenin sürmesini bekliyoruz.

Enflasyon beklentilerindeki bozulma yavaşladı.

Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile geliştirdiğimiz iletişim politikası, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını hedeflemektedir.

Uyguladığımız para politikası stratejimizin olumlu yansıması olarak bireysel krediler önemli oranda yavaşladı. Ticari kredi yapısı dengeli ve sürekli bir yapıya kavuştu.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız.

Politika duruşumuz sayesinde döviz kurundaki oynaklık mayısta yüzde 60 iken şimdi yüzde 10’a gerilemiştir.

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Enflasyon Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Hac kuraları çekildi: En yaşlısı 114 yaşında, en küçüğü 24 günlük
11:50
Bitcoin son 17 ayın en yüksek seviyesinde
11:46
Bu hafta 6 film vizyona girecek
11:42
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı
11:37
Araştırmacılar, kedilerin 276 farklı yüz ifadesi olduğunu keşfetti
11:58
Gri kategoride aranan terörist üç ayrı girişi olan mağarada etkisiz hale getirildi
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
Nurdağı'nda birbirine geçmeli bloklarla yapılan 6 daire teslime hazır
FOTO FOKUS
Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
Gazze için etnik temizlik çağrısı, sivillere Nazi benzetmesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ