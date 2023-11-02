Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erkan, açıklamasında şunları kaydetti

Yıl sonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. Tahminlerimizi yukarı yönlü güncellemiş olsak da dezenflasyonun başlama zamanı, hızı ve seyrinde bir değişiklik olmayacağını değerlendiriyoruz.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız.

Sadece 8 hafta içinde TL mevduat 970 milyar lira artarken kur korumalı mevduat 300 milyar lira, döviz cinsi mevduat 3,9 milyar dolar geriledi.

(TL mevduatın payını artırma adımları) İlave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon TL'nin üstüne çıkacak.

Vergi güncellemelerinin enflasyona etkisi 2,5 puan oldu.

Talepteki güçlü seyir devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir.

Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.

Parasal sıkılaşmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, arz-talepteki dengelenmenin sürmesini bekliyoruz.

Enflasyon beklentilerindeki bozulma yavaşladı.

Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile geliştirdiğimiz iletişim politikası, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını hedeflemektedir.

Uyguladığımız para politikası stratejimizin olumlu yansıması olarak bireysel krediler önemli oranda yavaşladı. Ticari kredi yapısı dengeli ve sürekli bir yapıya kavuştu.

Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileriyle enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024'te tesis etmekte kararlıyız.

Politika duruşumuz sayesinde döviz kurundaki oynaklık mayısta yüzde 60 iken şimdi yüzde 10’a gerilemiştir.

Ayrıntılar gelecek...