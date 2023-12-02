SGK, 75 uzman yardımcısı alacak

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.
Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.
Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.