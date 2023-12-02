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Ekonomi
AA 02.12.2023 02:51

SGK, 75 uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

SGK, 75 uzman yardımcısı alacak

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

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