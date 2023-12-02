İstanbul'daki havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 21 arttı

COVID-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2022'de başlayan yükseliş bu yıl da devam etti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın 10 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye kıyasla önemli artış kaydedildi.

Yolcu sayısındaki artışlar, hava yolu şirketlerinin bilançolarını da olumlu etkiledi.

Turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayındaki artışın ekimde de devam etmesi istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 65 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-ekim döneminde 64 milyon 613 bin 433 yolcu kullandı. Bu yolculardan 15 milyon 675 bin 588'i iç, 48 milyon 937 bin 845'i ise dış hatlardan uçtu.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 13 milyon 607 bin 991, dış hatlarda ise 39 milyon 997 bin 565 yolcu seyahat etti.

2022'nin 10 ayında 53 milyon 605 bin 556 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, önceki döneme göre 11 milyon 7 bin 877 kişilik artış olduğu hesaplandı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç ve dış hatta artış

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 14 milyon 792 bin 683, dış hatlarda ise 16 milyon 159 bin 398 yolcu uçtu. Havalimanından bu dönemde 30 milyon 952 bin 81 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 759 bin 237 iç, 12 milyon 653 bin 607 dış hat olmak üzere 25 milyon 412 bin 844 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli geliş-gidiş seferleriyle uçtu.

Havalimanında, 2023'ün ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 33 bin 446, dış hatlarda 3 milyon 505 bin 791 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 22 arttığı hesaplandı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 30 milyon 468 bin 271, dış hatlarda ise 65 milyon 97 bin 243 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 514 yolcu ağırlandı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde İstanbul havalimanları merkezli seferlerle uçan yolcu sayısı 79 milyon 18 bin 400 olarak hesaplandı.

Yolcu sayısının bu yılın aynı dönemine kıyasla 16 milyon 547 bin 114 kişi ve yaklaşık yüzde 21 arttığı belirlendi.

Uçuş sayılarındaki artış devam ediyor

Bu yılın 10 ayında İstanbul havalimanları merkezli geliş ve gidiş uçuşları da artışını sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 109 bin 59, dış hatlarda 316 bin 984 sefer yapıldı. Bu havalimanında toplam uçuş sayısı 426 bin 43 olarak hesaplandı.

Geçen yılın 10 ayında toplam 351 bin 468 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda bu senenin aynı dönemine göre 74 bin 575 artış hesaplandı. Geçen yıla göre uçuşların yaklaşık yüzde 21 arttığı istatistiklere yansıdı.

Sabiha Gökçen'de 22 bin 872'lik uçuş artışı

Bu yılın 10 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 89 bin 533 iç, 100 bin 191 de dış hat olmak üzere toplam 189 bin 724 sefer yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde havalimanından toplam 166 bin 852 uçuş icra edilirken sefer artışı 22 bin 872 olarak belirlendi.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 13 bin 298, dış hatlarda 8 bin 139 olmak üzere toplam 21 bin 437 sefer yapıldı.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-ekim döneminde 637 bin 204 sefer icra edildi.

Bu havalimanından geçen yılın aynı döneminde ise 542 bin 50 gidiş ve geliş seferi düzenlendi. Bu yılın 10 ayındaki sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 95 bin 154 artarak yüzde 18'e yükseldi.