Puslu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.11.2024 11:56

Savunma sanayisinde tüm alt sistemler yerlileştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlemizi hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli." dedi.

Savunma sanayisinde tüm alt sistemler yerlileştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Sanayi Odasının 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak üzere geldiği kentte TÜMOSAN'ın fabrikasını ziyaret etti.

Burada yetkililerden üretim ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alan Kacır, TÜMOSAN'ın savunma sanayisine yönelik yatırımlarını yerinde inceledi.

Fabrikada üretilen traktöre binen Kacır, çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kacır, Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinden Konya'da, sanayinin iftihar müesseselerinden TÜMOSAN'ı ziyaret ettiğini söyledi.

TÜMOSAN'ın kuruluşuna merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülük ettiğini anımsatan Kacır, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne de TÜMOSAN'ın çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor"

Kacır, fabrikada çok farklı araçların motorlarının üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hem de savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetleri devam ediyor. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi alma imkanına kavuştum. Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu. TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor."

Yerli ve milli üretime önem veriliyor

TÜMOSAN yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Kacır, "Önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlemizi hızlandırmak istiyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmaması, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz için çok değerli. Hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Ekonomide yılın son ayı yoğun geçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:43
Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı
14:44
Yasa dışı bahse bulaşanların mallarına el konulacak
14:41
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü
14:26
Bakan Bolat: Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz
14:23
Güney Kore'de 40 santimetreyi aşan en yoğun kasım ayı kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi
14:21
Okul öncesi çocuklar için 79 yeni şarkı EBA'da
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
Freni boşalan kamyonet, park halindeki araçlara işte böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ