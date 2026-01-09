Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
AA 09.01.2026 16:21

Sarp'tan 2025'te 5 milyonun üzerinde yolcu geçti

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025'te 5 milyon 42 bin yolcu geçti.

Sarp'tan 2025'te 5 milyonun üzerinde yolcu geçti

Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nın vizesiz ve kimlikle geçişlerin yapılabilmesi nedeniyle yurt dışı gezileri için en çok tercih edilen kara hudut kapıları arasında yer aldığını söyledi.

Sınır kapısında 2025'te yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,33 azalarak 5 milyon 42 bin olarak kayıtlara geçtiğini belirten Ergün, 2024'te ise bu rakamın 5 milyon 555 bin olduğunu hatırlattı.

Ergün, 2025 yılında araç giriş ve çıkış işlemlerinin yüzde 6,6 azaldığını, 2024'te 792 bin olan araç geçiş sayısının 2025'te 740 bine gerilediğini aktardı.

"2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün yakalandı"

Sarp Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatın ise yüzde 4 artışla 1 milyar 774 milyon dolara ulaştığına işaret eden Ergün, "Gümrüğümüzde de kaçakçılıkla mücadelemiz titizlikle devam ediyor. 588 olayda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün yakalandı. Bunun yanı sıra sınır kapısında 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün, 31 Aralık'ta Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşmıştık. Çığ altındaki 1 vatandaşımızı arama çalışmalarına bölgede yüksek çığ riski nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Şartlar oluştuğunda arama çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

