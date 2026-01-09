YHT’ler bugüne kadar 106 milyon yolcuya hizmet verdi

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, 2025 yılında yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, 2026 hedeflerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Son 23 yılda yapılan yatırımlarla her geçen yıl daha görünür hale gelen demir yolu taşımacılığının, 2025'te yolcu ve yük taşımacılığı açısından etkin ve verimli bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yalçın, "Kara yolu ve hava yoluna kıyasla ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunan YHT'ler, vatandaşlarımız için öncelikli ulaşım tercihi oldu." diye konuştu.

Yalçın, Ankara'dan İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat etmek isteyenlerin önemli bir bölümünün kara yolu veya hava yolu yerine YHT'leri tercih ettiğini söyledi.

"2025'te yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi"

YHT'ler, ana hat, bölgesel ve kent içi banliyö trenleriyle 2025'te yaklaşık 283 milyon yolcu taşındığını aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Trenin yalnızca sevilen değil, aynı zamanda tercih edilen bir ulaşım aracı haline gelmesi, demir yolunun yolcu taşımacılığındaki payının giderek arttığını göstermektedir. Yük taşımacılığı tarafında ise 2025'te yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi. Paydaşlarımızla işbirliği içinde bu rakamı daha da artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor. Çünkü demir yolu taşımacılığı, bir ülkenin kalkınmasının en temel göstergelerinden biridir. Biz demir yolunu yalnızca bir ulaşım aracı değil, kalkınmanın, çevreci politikamızın ve toplumsal refahın anahtarı olarak görüyoruz. Bu güvene layık olmak için Türkiye'yi demir ağlarla geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

YHT işletmeciliği 2 bin 251 kilometrelik hatta sürüyor

Yalçın, YHT'lerin ileri demir yolu teknolojisinin Türkiye'deki en önemli göstergelerinden biri olarak ülkenin ulaşım sisteminde köklü bir dönüşüm sağladığına dikkati çekerek, 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan yüksek hızlı demir yolu işletmeciliğinin, bugün 2 bin 251 kilometrelik bir hatta başarıyla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Yolcuların 2025'te de YHT'lere ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Yalçın, bunun temel nedeninin söz konusu trenlerin diğer ulaşım alternatiflerine göre daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu bir seyahat imkanı sunması olduğunu anlattı. Yalçın, "Bugüne kadar 106 milyon yolcu, YHT'lerin sunduğu konforu ve güvenli ulaşım deneyimini yaşadı. Ankara'dan İstanbul'a 4 saat 30 dakikada, Eskişehir'e 1 saat 25 dakikada, Sivas'a ise 2 saat 40 dakikada ulaşım sağlanabiliyor. Bu veriler, YHT'lerin ülkemizde güçlü ve kalıcı bir ulaşım alternatifi haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Yalçın, geçen yıl sefer sayılarında 2024'e göre yüzde 2 artış sağlandığını ifade ederek, yoğun talep gören hatlarda ek seferler devreye alındığını, Ankara-İstanbul Hattı'nda 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar günleri karşılıklı ek YHT seferleri başlatıldığını, ayrıca Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil ve yaz tatili dönemlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hatlarında ilave seferler düzenlendiğini, 17 Aralık 2025'te de Hz. Mevlana'yı Anma Törenleri dolayısıyla Ankara-Konya Hattı'nda da ek seferler konularak yolcu kapasitesinin artırıldığını bildirdi.

Yeni YHT hatlarının işletmeye alınmasıyla yolcu sayısı artacak

YHT hatlarında halihazırda günlük sefer sayısının hafta içi 60, hafta sonu ise 66 olarak planlandığı bilgisini veren Yalçın, "2026'da işletmeye açılması planlanan Ankara-Bursa YHT Hattı ile bu hizmetlerden faydalanan nüfus oranı daha da artacak. Bu hattın devreye alınmasıyla yaptığımız planlamalarda, sefer sayısının hafta içi 68, hafta sonu ise 74 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Yıllık yolcu sayısında ise yaklaşık 2 milyon kişilik ilave artış bekliyoruz. Bu gelişme, yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin önemli bir göstergesi olacak." diye konuştu.

Yalçın, 2026'da öncelikle, şirkette uygulanan Kalite Yönetim Sistemi'ni müşteri ilişkileri, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleriyle entegre hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yolcu taşımacılığında bu yıla ilişkin hedeflere dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Yolcu taşımacılığında 2026'da yüzde 7 büyüme öngörüyoruz. Yük taşımacılığında ise 22,1 milyon ton yurt içi, 3,4 milyon ton yurt dışı olmak üzere toplam 25,5 milyon ton taşıma hedefimiz bulunuyor. Bakü-Tiflis-Kars Hattı'nın kapasitesinin artırılması, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi de lojistik entegrasyonumuzu güçlendirecek öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca Mayıs 2025'te devreye aldığımız Bandırma-Tekirdağ Tren Feribot Hattı ile Marmaray'dan geçişine izin verilmeyen açık, parlayıcı-patlayıcı yüklerin ve askeri malzemelerin Asya ile Avrupa arasında taşınması mümkün hale geldi. Orta vadede Çin ile Türkiye arasında yılda 200 tren, uzun vadede ise 1500 tren işletilmesi hedefleniyor."