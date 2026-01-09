Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 09.01.2026 12:57

THY geçen yıl 92,6 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl 92,6 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 83,2 doluluk oranına ulaştı.

THY geçen yıl 92,6 milyon yolcu taşıdı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin aralık ayı yolcu ve kargo trafik verilerine yer verildi.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) bazında kapasitesinin 2024 yılının yüzde 9,2 üzerine çıkılan aralık ayında, THY'nin bu aydaki dış hat doluluk oranı yüzde 82,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 82,7 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2024 döneminde 2,8 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 14,1 artarak 3,2 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam AKK, Aralık 2024 döneminde 21,4 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 23,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Aralık 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 15,9 artarak 192,4 bin ton olarak kaydedildi.

2025 yılının verileri

Ocak-aralık 2025 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise 2024 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 8,8 artarak 92,6 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak-aralık 2024 döneminde 31,7 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 35,7 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-aralık döneminde yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Toplam AKK ocak-aralık döneminde 2024 yılında 254,1 milyar iken, 2025 yılında yüzde 7,5 artarak 273,2 milyar oldu.

Ocak-aralık döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024 yılında 2 milyon ton iken, 2025 yılında yüzde 8,4 artarak 2,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 516 oldu.

THY
