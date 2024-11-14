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Ekonomi
AA 14.11.2024 13:39

Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır geçişlerinde rekor kırıldı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki kapıdan 833'ü çıkış, 546'sı giriş olmak üzere toplam 1379 tır geçiş yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır geçişlerinde rekor kırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gürcistan'daki genel seçimlerden dolayı 20 Ekim-10 Kasım'da ülkeye girişlerde gümrük kontrollerinin artırılması nedeniyle azalan tır geçişleri normal seyrine geri döndü.

13 Kasım Çarşamba günü Sarp Sınır Kapısı'ndan 546 tır giriş, 833 tır çıkış yaptı. Toplamda 1379 olan bu rakam, bir günde en fazla tır geçiş sayısı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bölgede bir süredir devam eden tır yoğunluğu da azalmaya başladı.

Ekim ayı günlük ortalamasına bakıldığında ise Sarp'tan 473 tır giriş, 625 tır çıkış yaptı. Kasım ayının 13 günlük ortalaması ise 504 giriş, 650 çıkış olarak kayıtlara geçti.

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