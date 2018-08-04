Sanayi ve teknolojide '100 gün' seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programının açıklanmasıyla sanayi ve teknoloji projelerinde de yeni bir süreç başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinasyonunda, Ar-Ge'den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi projede hızlı yol alınması planlanıyor.

Yapılan planlama çerçevesinde, 100 günlük süreçte Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak 952'den bine, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılarak 234'ten 275'e çıkarılacak.

Yatırımcılara yatırım teşvik belgesi verilmesiyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda sağlanacak, kullanıcılar E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilecek.

Bilim İnsanlarının Yurda Dönüş Seferberliği Programı ilan edilecek. 500 "Sanayi Doktora Programı" öğrencisi desteklenecek.

Bu dönemde, "Türkiye Uzay Ajansı"na ilişkin süreç de hızlanacak. Ajansın kuruluşuna yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

İşte 100 günlük eylem planımız... pic.twitter.com/fbWnl8CpkP — Mustafa Varank (@varank) 3 Ağustos 2018

Yerli ve yüksek teknoloji hedefi

Yerli teknoloji geliştirme projelerine ilişkin, Türksat 6A, İMECE ve MİYEG projelerinin ön tasarım ve kritik tasarım aşamaları tamamlanacak. Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezinin (OPMER) açılışı yapılacak. Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sisteminin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLKAS) Projesi ile yerli ve milli baca gazı arıtma sistemi kuruluş aşamasına getirilecek. Medikal Metroloji Araştırma Laboratuvarı kurulumu tamamlanıp test, ölçüm ve doğrulama hizmetleri sunulmaya başlanılacak.

Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için, "Yüksek Teknoloji Destek Programları" başlatılacak. Bu kapsamda, "Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu" kapsamında kurulacak fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Belirlenecek yüksek teknoloji platformundan her biri için 50 milyon liraya kadar destek sağlanacak. İlk kez Sanayii Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği çağrısı açılacak.

Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere destek sağlanacak. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında başvuruda bulunan 162 proje değerlendirilecek. Yüksek teknoloji alanlarında yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında, 4 bin 155 imalat ve 357 yazılım sektöründen proje başvuruları sonuçlandırılacak. Yerli Makine Teçhizat Destek Programı kapsamında toplamda 100 milyon lira destek alacak yaklaşık bin işletme belirlenecek. KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında 139 projenin değerlendirilme süreci tamamlanacak.

Bilişim ve bilgi güvenliği

Güvenli haberleşme sistemleri olan 10 gigabit kapasiteli IP Kripto Cihazı (IPKC) ve MILSEC-4'ün geliştirilmesi tamamlanarak testleri yapılacak. Bulut bilişim ve büyük veri projesi kapsamında milli güvenli veri depolama sistemi tüm üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak. Yerli ve milli mesajlaşma sistemi olarak tasarlanan KurumNet'in TAI, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, BİLGEM ve MAM'a kurulumu ve testleri gerçekleştirilecek.

Bölgesel kalkınma projeleri

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (model fabrikalar) Ankara ve Bursa'da hizmete açılacak. İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'daki model fabrikaların kurulum çalışmaları başlayacak.

Bingöl İş Geliştirme Merkezi Projesi (İŞGEM) ile çeşitli büyüklükteki 22 atölye, soğuk hava deposu, yönetim binasının inşası ve tefrişat için gerekli olan ekipman ve mobilyanın tedariki, İŞGEM danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanacak.

Günde 120, yılda 1 milyon kişiye hizmet verecek Zemin İstanbul'un destek sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetleri başladı. Fiziksel mekanın açılışı yapılacak.

Uluslararası Organ Nakli Ağı Merkezi Projesi ile 70 ülkenin dahil olduğu iş birliği ağının merkezi İstanbul'da açılacak.

Kahramanmaraş Göksun Soğuk Hava Deposu Projesi ile 3 bin ton kapasiteli "Atmosfer Kapasiteli Soğuk Hava Deposu" kurulacak.

KOP Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor) Projesi hayata geçirilecek.

Bin 100 metrekare kapalı alana sahip Mucitpark Fikir ve Bilim Atölyesi'nin açılışı yapılacak.

Teknopark ve bilim merkezleri

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan 3,5 milyon metrekare alana kurulu Bilişim Vadisi'nin 1. etap 2. kısmı tamamlanacak. Bu kapsamda, 4 teknoloji üretim (kuluçka) merkezi ve bir kongre merkezi binaları tamamlanacak. 1. etap 2. kısım BT Sistem altyapısı kurulacak.

Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Sözleşmesi taraflarca imzalanacak. Üsküdar Bilim Merkezi'nin ilk aşaması olarak planetaryum ve eğitim atölyelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Bursa Bilim Merkezi içindeki Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

81 ilde 20 bin öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, STK'ler ve TÜBİTAK iş birliğiyle 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin kuruluş sözleşmeleri imzalanacak.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Planı çalışması tamamlanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayisine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temeli atılacak.

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılacak.

Sivil ve askeri araçların test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmaları tamamlanacak.

Savunma sanayisi ürünleri yolda

Ayrıca, devam eden bazı savunma sanayisi projelerinin test işlemleri tamamlanarak teslimatlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, SOM-J füzesinin teslimat öncesi F4 uçağıyla son testleri yapılacak.

Hassas Güdüm Kiti-4 (HGK) Projesi'nin yer testleriyle F4 ve F16 savaş uçakları üzerinde esir taşıma testleri tamamlanacak. HGK3 Kiti'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığına 100 adetlik ilk parti teslimatı gerçekleştirilecek. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testleri yapılacak.

Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım Sistemi (EKADAS) Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirilen BOZOK mühimmatının son testleri gerçekleştirilecek. Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS) mühimmat patlama/delme etkinliği test altyapısı hizmete açılacak.

Kaynak: AA