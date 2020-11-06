Geçen yıl 138,2 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekoru kıran sektörün, yılın kalan iki ayında aynı performansı sürdürmesi halinde Covid-19 kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor.

Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri sektörün pozitif performansını teyit ederken, Borsa'da da Sınai Endeksi'nin mart ayından bu yana yükseliş trendinde olduğu ve bu yılın 10 ayında yüzde 24,2 değer kazandığı görülüyor

En önemli besleyicisi otomotiv endüstrisi olan sanayi sektöründe ağustosta 18,3 milyar liralık yatırım desteklenip 911 teşvik belgesi verildi