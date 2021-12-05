Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Ocak-Kasım dönemi yıllık bazda Türkiye'nin 203,1 milyar dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıla göre 33,82 artış başarısı yakaladığını hatırlattı.

"Yüzde 12’lik bir artış yaşanmıştır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Sakarya'nın kasım ayında 2020'nin aynı dönemine göre 506 milyon 351 bin dolar ihracat gerçekleştirerek Ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracat rekorunu kırdığını belirten Altuğ, "Ülkemiz dış ticareti uzun süredir devam eden ciddi bir yükseliş trendinde. Çoğu ihracatçı ilde hissedilen ve etkisini gösteren bu yükseliş, Sakarya'da da karşılık bulmaya devam ediyor. TİM tarafından açıklanan son rakamlara göre, kentin Kasım ayında 506 milyon 351 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Gene TİM verilerine göre 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir artış yaşanmıştır. 2021 yılı içerisindeki en yüksek 2 aylık ihracat performansını üst üste yakalamış olduk" açıklamasını yaptı.

Altuğ, TİM verilerinde, Sakarya'da ekim ayına göre yüzde 9'luk telafi edilebilir bir düşüş söz konusu olsa da 2021'in 11 aylık döneminde 4 milyar 565 milyon dolarlık ihracatla, 2020 yılının 11 aylık dönemine göre yüzde 13,2'lik artış gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

"Sakarya, her türlü alanda gelişimini sürdürecektir"

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ithalat verilerine bakıldığında 270 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Altuğ, şunları söyledi:

"TÜİK verilerine göre, ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 213.41 olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan veriler neticesinde ülkemiz genelindeki üretim ve dış ticaret yükselişi trendinde Sakarya yine ön sıralarda kendini göstermeye devam etmektedir. Artan yatırımlar, yeni ve genişleme çalışması yapılan OSB projelerimiz, sanayideki dönüşümler, KOBİ'lerin ihracatta yükselişi ve destekler gibi etmenler ile ihracattaki yükselişimiz yine diğer illere örnek olacak, başı çekecek seviyede olmaya devam edecektir. Sakarya, üretimi ana odağına alarak ekonomi başta olmak üzere her türlü alanda gelişimini sürdürecektir. Rekorlar ile bu yola devam etmemizi sağlayan, üretimi benimsemiş iş dünyamıza bu başarı için teşekkür ediyoruz."