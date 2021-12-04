Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rekabet soruşturması: 5 firmanın sözlü savunması için tarih belli oldu
[Fotoğraf: AA]
5 büyük otomobil firması hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 19 Ocak'ta yapılacak.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Söz konusu Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG firmaları hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 19 Ocak 2022'de saat 10.30'da yapılacak.
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