Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'21 düzenlendi.

Birliğin 10'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bu süreçte en fazla ihracata imza atan şirketler ödüllendirildi.

En fazla ihracat yapan firma TUSAŞ oldu

Hava araçları kategorisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), kara araçları kategorisinde FNSS, deniz araçları kategorisinde Yonca-Onuk, elektronik sistemler ve silah kuleleri kategorilerinde ASELSAN, namlulu silahlar kategorisinde Samsun Yurt Savunma, roket ve füze sistemleri kategorisinde ROKETSAN, simülatörler kategorisinde HAVELSAN, avcılık ve atıcılık ürünleri ile en fazla ülkeye ihracat yapan kategorilerinde Bahtiyar Av Malzemeleri, 10'uncu yılda en fazla ihracat artışı sağlayan kategorisinde Baykar temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

Son 10 yılda en fazla ihracat yapan ilk 3 firma kategorisinde ise sırasıyla TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayi ve FNSS ödüllendirildi.