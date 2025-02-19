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Ekonomi
AA 19.02.2025 06:40

Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi

Sakarya'da ocak ayında üretilen 20 bin 60 otomotivin yüzde 69,77'sine denk gelen 13 bin 997 araç ihraç edildi.

Sakarya'da üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi
[Fotograf: AA]

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, yeni yıla 441 milyon 688 bin dolarlık dış satımla başladı.

Ocak ayında ihracatın yüzde 87,2'lik kısmını sadece otomotiv alanında gerçekleştiren Sakarya, ülkeye 385 milyon 410 bin dolar kazandırdı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2025'in ilk ayında 108 bin 21 taşıt üretilirken, bunun 78 bin 930'u yurt dışına gönderildi.

Ocak ayında Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 17,73'ünü karşılayan Sakarya ise ürettiği 20 bin 60 aracın yüzde 69,77'sine denk gelen 13 bin 997'sini dış piyasaya sattı. Bir başka ifadeyle, ocak ayında üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapan Sakarya, ocakta 17 bin 232 otomobil, 112 midibüs, 64 otobüs, 52 küçük kamyon, 12 kamyonet, 2 bin 588 traktör olmak üzere toplamda 20 bin 60 araç üretti. Buna göre kentte, günde ortalama 647 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Toyota, ürettiği 17 bin 232 otomobilin 13 bin 134'ünü, Otokar 240 midibüs, otobüs, küçük kamyon ve kamyonetin 142'sini, TürkTraktör ise 2 bin 588 aracın 721'ini yurt dışına gönderdi.

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