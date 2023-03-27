Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Plastik Sera Üst Örtülerinin Yenilenmesi" projesi işbirliği protokolü hazırlandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Vekili Ersin Emiroğlu, protokolle bir nebze olsun katma değerli sera üretimine katkı sunacaklarını söyledi.

"Çiftçilerimize üreticilerimize hayırlı olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 20 bütçeyle üreticilerimize sera üst örtüsü dağıtımında, yenilenmesinde katkı sunacağız. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

"Üretim olmadan kalkınma olmaz"

"Üretim olmadan kalkınma olmaz" düşüncesiyle çiftçilerin daima yanlarında olacaklarını vurgulayan Yüce, "Çevre koşulları ve iklime kısmen bağlı kalmaması sebebiyle seralardan yıl boyu üretim sağlanmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra ürün çeşitliliği ve verimi artırmakta, istihdam ve pazar gibi çok sayıda faydası bulunmaktadır" diye konuştu.

Yüce, şehir ekonomisinde tarımın önemli paya sahip olduğuna işaret etti.