ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve bankacılık sektöründeki endişelerin yoğun olarak görüldüğü geçen hafta, emtia piyasasında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri ve emtia karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Fed'in karar metninde, daha önce kullanılan "devam etmesi beklenen sıkılaştırmalar" ifadesinin yerine, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağı ibaresinin kullanılması piyasalarda "güvercin" olarak algılandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin de devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki beklentilerde önemli bir değişiklik gözlenmezken, fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 100 baz puan indirim yapacağı öngörülmeye devam ediyor. Banka'nın gelecek toplantıda yüzde 80 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed ile piyasa beklentileri arasındaki uyumsuzluğun belirsizlikleri artırdığına dikkati çekerek, gelecek dönemde piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Geçen hafta altın yüzde 0,5 değer kaybederken, gümüş yüzde 2,8, platin yüzde 0,3 ve paladyum yüzde 0,4 değer kazandı.

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle özellikle gümüş "güvenli liman" olarak yoğun talep gördü.

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC), hidrojen endüstrisinin 2040'a kadar platine en fazla talep gösterebilecek sektör olabileceği öngörüsünde bulundu.

Bakırdaki yükseliş yüzde 3'ü aştı

Baz metallere de geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,7, kurşun yüzde 3,1 ve alüminyum yüzde 1,9 artış kaydederken, nikel yüzde 0,7 ve çinko yüzde 0,2 azaldı.

Doların değer kaybetmesi ve Çin'de talebin arttığına yönelik işaretler bakırı olumlu etkiledi. Singapur merkezli Trafigura şirketi, Çin talebindeki toparlanmanın zaten düşük olan bakır stoklarını tüketme riski taşıdığından bakır fiyatlarının bu yıl rekor seviyeye çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Çin ayrıca, Ukrayna'nın işgalinden bu yana geçen bir yılda Rusya'dan alüminyum ithalatını neredeyse iki katına çıkardı.

Geçen haftayı Brent petrol yüzde 2,9 yükselişle, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 5,2 kayıpla tamamladı.

ABD'de petrol ihracatının artması, Brent petrol için destekleyici bir unsur oldu. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne yapılan İHA saldırısının ardından yükselen gerilimin bölgede arz kesintisine neden olabileceğine yönelik endişelerin artması etkili oldu.

Hava sıcaklığının artması ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının yükselmesi doğal faz fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Doğal gaz fiyatları ayrıca, ABD stoklarının ve üretimin artması nedeniyle düştü.

Buğday fiyatları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesiyle düştü

Geçen hafta buğday, soya fasulyesi ve pamukta düşüşler görülmesine karşın tarım emtialarına genel olarak iyimser bir hava hakim oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,9 ve soya fasulyesi yüzde 3,2 azalış kaydederken, mısır yüzde 1,6 ve pirinç yüzde 4 arttı.

Buğday fiyatları, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesiyle düştü.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 1,6 değer kaybederken, kahve yüzde 1,6, şeker yüzde 0,8 ve kakao yüzde 5,2 arttı.

Fildişi Sahili'nde kakao arzına yönelik sıkıntıların devam etmesi, kakao fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmayla beraber mısır talebine yönelik beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden olurken, küresel resesyon endişeleriyle beraber talep endişelerinde yaşanan artış sonucu pamuk fiyatları geriledi.