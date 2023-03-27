Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg'un ön siparişi için çekiliş başvuruları bugün sona eriyor
Türkiye'nin otomobili Togg, ön siparişin son gününde de deneyim noktalarında ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'da bir AVM'de sergilenen yerli ve milli otomobili inceleyen vatandaşlar ön sipariş için başvurdu. Togg'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00’de sona erecek.
Türkiye'nin otomobili Togg'a yoğun ilgi sürüyor.
İstanbul'da bir AVM'de sergilenen otomobili çok sayıda ziyaretçi deneyim merkezinde yakından inceleme fırsatı buldu.
Kimi tekrar görmeye geldi. Kimiyse ön siparişini vermeden önce Togg'u deneyimini yaşamak istedi.
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Togg'a yoğun ilgi sürüyor: 100 bini geçti
Türkiye'nin Otomobili'ne sahip olabilmek için başvuranların sayısı 100 bini geçti.
2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı.
Satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart’ta çekilecek kura ile belli olacak.
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Etiketler: TOGG
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