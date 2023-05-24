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Ekonomi
AA 24.05.2023 20:01

Sakarya GES projesiyle 4 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek

Sakarya'da yıllık 4 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretecek Karaman Güneş Enerjisi Santrali, son panellerin montajının tamamlanmasıyla devreye alınacak.

Sakarya GES projesiyle 4 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek
[Fotograf: AA]

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde GES alanında düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevreci belediyecilik alanında yapılan yatırımları anlattı.

Karbon salınımını azaltacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Yüce, "Bisiklet kullanımı çevre dostu ulaşımda bir numara. SAKBİS'leri yaygınlaştırıyoruz. Durmaksızın bisiklet yolu inşa ediyoruz. Hedefimiz Sakarya'da bisiklet kullanımı maksimum seviyeye çıkarmak. Avrupa Spor Şehri'nde okulumuza, işimize bisikletle gidip geleceğiz. Yakıt tüketimini ve araçların çevreye verdiği zararı azaltacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji yüzyılı için attığı adımlara Karaman GES ile güçlü bir katkı sunacaklarını ifade eden Yüce, şöyle devam etti:

"Sakarya olarak tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretecek, yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullanacağız. Karaman'da 60 milyon lira yatırımla 55 bin metrekarelik alanda kurulu gücü 5 MW (megavat) olan 14 bin güneş paneliyle yıllık 8 GWh elektrik üreteceğiz. Böylece yıllık 4 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerjiyi üretmiş olacağız. 14 bin güneş panelinden sadece son 2 bin panelin montajı kaldı ve montajları tamamlanan kısımlarda elektrik üretim testleri gerçekleştirilecek. Yakın zamanda son 2 bin panelin montajını tamamlayarak sistemi komple devreye almış olacağız inşallah. Bu santralde aylık ortalama 650 bin kWh üretim yapılarak tükettiğimiz elektrikten mahsuplaşmayla aylık 1 milyon 500 bin lira olmak üzere yıllık 18 milyon lira kazanç elde edeceğiz."

Sakarya GES projesiyle 4 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretilecek

Yeni güneş enerji santrali projesinin müjdesini de veren Yüce, Pamukova'da İsabalı ve Bacı mahalleri sınırlarında 48 bin metrekarelik alanda kurulu gücü 3 MW olan 8 bin güneş paneliyle yıllık 5 GWh elektrik üretimi planlanan projeyle ilgili 29 yıllığına arazi tahsislerinin alındığını ve proje çalışmalarına başlandığını bildirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da projenin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bundan sonraki her projede sizlerle birlikte olacağız. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Hep birlikte 28 Mayıs'ta gerekeni yapacak, eser ve hizmetlere devam diyeceğiz." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise GES projesinin kente hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri, yüklenici firma temsilcileri ile davetliler katıldı.

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