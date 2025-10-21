Az Bulutlu 4.5ºC Ankara
TRT Haber 21.10.2025 06:30

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek.

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 doktor, 22 bin 983 uzman doktordan oluşan sözleşmeli sağlık personeli 2026 yılında görev alacak. 

