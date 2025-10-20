Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 20.10.2025 14:29

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine son başvuru: 24 Ekim

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine başvurular sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin son başvuru tarihinin 24 Ekim olduğunu açıkladı.

Engelli ve eski hükümlülere hibe desteğine son başvuru: 24 Ekim
[AA-Arşiv]

Bakan Işıkhan,  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğine vurgu yaparak, "Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

 

Bakan Işıkhan, hibe desteğiyle kişilerin "kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları ve destek teknolojileri" gibi projelerden faydalanabileceğini belirtti. 

Proje başvuruları 24 Ekim'e kadar e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelliler Hibe Desteği Vedat Işıkhan
