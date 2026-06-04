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Ekonomi
AA 04.06.2026 10:19

Sabiha Gökçen'den 2026'ya güçlü başlangıç

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçuş trafiği 2026 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 arttı.

Sabiha Gökçen'den 2026'ya güçlü başlangıç
[Fotograf: AA]

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 5 ayında 105 bin 460 olan uçuş sayısı, 2026'nın aynı döneminde 113 bin 333'e yükseldi. Böylece havalimanı sadece beş aylık dönemde yaklaşık 8 bin ilave uçuş operasyonuna ev sahipliği yaptı.

2025 yılının aynı döneminde 18 milyon 143 bin yolcuya hizmet veren havalimanı, 2026'nın ilk beş ayında 19 milyon 414 bin 507 yolcu trafiğine ulaştı.

Böylece, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu ve uçuş trafiği 2026 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artmış oldu.

Mayıs ayında 4,1 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı, yaz sezonuna yüksek talep ve güçlü operasyonel performansla giriş yaptı.

Meydan otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları, dijital dönüşüm projeleri ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde havalimanı, artan yolcu talebine güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, operasyonel verimlilik, emniyet ve yolcu memnuniyetinde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.​​​​​​​

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Sabiha Gökçen Havalimanı
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