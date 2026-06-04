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Ekonomi
TRT Haber 04.06.2026 09:50

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2 milyon 868 bin kişi olarak belirlendi.

İşsizlik rakamları açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücü, nisanda bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken kadınlarda yüzde 35,0 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

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