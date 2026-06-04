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Dünya
AA 04.06.2026 06:17

SpaceX, hisse başına 135 dolardan halka arz planlıyor

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX), hisse başına 135 dolar fiyatla 555,6 milyon hisseyi halka arz etmeyi planladığı bildirildi.

SpaceX, hisse başına 135 dolardan halka arz planlıyor

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu belgelere göre, halka arz kapsamında yatırımcılara 555,6 milyon A Sınıfı adi hisse sunulacak.

Halka arz fiyatının hisse başına 135 dolar olması öngörülürken, bu fiyat üzerinden şirketin yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlaması hedefleniyor.

Halka arz sonrasında şirketin A ve B sınıfı olmak üzere iki tür adi hissesi bulunacak. A Sınıfı hisselerin her biri bir oy, B Sınıfı hisselerin ise her biri 10 oy hakkı sağlayacak.

Şirketin Üst Yöneticisi Musk, halka arzın tamamlanmasının ardından oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde bulunduracak.

Musk, sahip olduğu yüksek oy hakkı sayesinde hissedar onayı gerektiren önemli şirket kararlarında belirleyici konumda olacak. Bu nedenle SpaceX, Nasdaq kuralları kapsamında "kontrol edilen şirket" statüsünde değerlendirilecek.

Halka arz belgelerine göre yapılan hesaplamalar, SpaceX'in piyasa değerinin yaklaşık 1,77 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor.

Bu değerlemeyle SpaceX'in yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Tesla'yı geride bırakması öngörülüyor.

SpaceX'in halka arzının şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz olması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, şirket hisselerinin "SPCX" koduyla 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

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