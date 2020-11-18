Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen, yeniden 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2018'de olduğu gibi yeniden "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" seçildi.
ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.
Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan COVID-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.
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