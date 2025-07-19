Parçalı Bulutlu 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.07.2025 14:00

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarihi rekor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, dünkü operasyonlarını tek pistte yürütmesine rağmen günlük uçuş ve yolcu sayısında tarihi bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarihi rekor
[Fotograf: AA]

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 832 uçuşun gerçekleştirildiği, 148 bin 59 yolcunun ağırlandığı belirtildi.

Bu rakamların havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, HEAŞ'ın, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanının 06R-24L numaralı 2. pistinde, dün elektrik altyapı çalışmalarına başlanması nedeniyle operasyonlar 27 Temmuz'a kadar tek pistten sürdürülecek.  

ETİKETLER
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
İsrail, Batı Şeria'da evlere baskın yaparak 4 Filistinliyi gözaltına aldı
13:57
Dışişleri Bakanlığı: Lahey Grubu Bildirisi hakkındaki iddialar asılsız
13:45
Bakanlık yurt dışından satın alınan riskli ürünleri takipte
13:48
Muharebe alanının yeni gücü: KAPLAN ADA
13:50
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde günde 550 konutu tamamlıyoruz
13:20
İletişim Başkanı Duran'dan YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım
Milli Mücadele'de Uludağ'ı savunan efelerin torunları kültürlerini belgeselle anlatacak
Milli Mücadele'de Uludağ'ı savunan efelerin torunları kültürlerini belgeselle anlatacak
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ