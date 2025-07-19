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Ekonomi
AA 19.07.2025 11:05

TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde, 36 ildeki 245 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

TOKİ, 36 ildeki 245 taşınmazı açık artırmayla satacak
[Arşiv]

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, TOKİ 36 ildeki 245 arsayı 4 Ağustos'ta açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik ve sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek, arsaların peşin alımlarında ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 4 Ağustos tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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