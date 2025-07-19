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Ekonomi
AA 19.07.2025 08:21

Mısır menşeli granit ithalatına damping önlemi uygulanacak

Mısır menşeli granit ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Mısır menşeli granit ithalatına damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Mısır menşeli "granit" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Mısır'dan yapılan granit ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 49'u, 55'i ve 66'sı oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

"Cam elyafı takviye malzemeleri"ne damping önlemi

Bir diğer Tebliğle Mısır ve Bahreyn menşeli "cam liflerinden uzunluğu 50 mm'yi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları, diğerleri" ürünlerine yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Mısır'dan yapılan cam elyafı takviye malzemeleri ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 9,58 ila 14,63, Bahreyn'den yapılan ithalatta ise firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 20 ve 23,61 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

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